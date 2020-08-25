Samanyolu Haber /Gündem / Nihat Hatipoğlu'na Koronavirüs mü bulaştı? /25 Ağustos 2020 12:46

Nihat Hatipoğlu'na Koronavirüs mü bulaştı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yeni tip Koronavirüs'e (Covid/19) yakalandığından şüphe ediliyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) tek sesli medya havuzunda yer alan ATV'de dini sohbetleri yayınlanan ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu'nun yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı iddia edildi. 

İddialar üzerine Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabında, “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam. Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” ifadelerine yer yerildi.

Hatipoğlu'nun asistanı ise, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak." dedi.

GASP EDİLEN ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLARAK TAYİN EDİLDİ

Hizmet Hareketi'ne ait Zirve Üniversitesi'ne 27 Temmuz 2016'da keyfi bir kararla el koyan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti üniversitenin tabelasını Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirmişti.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rektör olarak da ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu tayin etmişti. 


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