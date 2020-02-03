Nihat Özdemir bırakıyor mu?

Spor yorumcusu ve gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkanı değişiyor" diyerek önemli bir iddiada bulundu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından gündeme gelen bu iddianın ardından gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.







Sözcü'nün haberine göre Nihat Özdemir'in ardından TFF başkanlığına, seçimlere kadar Mehmet Baykan'ın vekalet etmesi bekleniyor. Başkanlık için adı geçen adaylardan Servet Yardımcı'ya onay çıkmadı. UEFA yönetiminde bulunan Yardımcı, Türkiye'ye ‘asker selamı' cezası verilmesi sürecinde ‘etkisiz' kalmakla eleştiriliyor. Bu ortamda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulislerde öne çıktı. Gümüşdağ, İBB Meclisi'ndeki başkanvekilliği görevini de kısa süre önce bırakmıştı.