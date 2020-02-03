Samanyolu Haber /Spor / Nihat Özdemir istifa etti /03 Şubat 2020 18:32

Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda henüz 6 aylık süreyi dolduran Nihat Özdemir görevinden sürpriz bir kararla istifa etti. Karar, "Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın operasyonu" diye yorumlanıyor.

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti.

Hürriyet'ten İsmail Er, şahsi Twitter hesabında, "TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! 3 başkan adayı var." ifadelerini kullandı.

Özdemir, 1 Haziran 2019'da TFF Olağan Genel Kurulu'nda TFF Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişti.

Özdemir'in istifasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki rekabette Fenerbahçe kongre üyesi olduğu gerekçesi ile Trabzonspor cenahında "taraflı" bulunuyordu. 

Başkan adayı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın akrabası Göksel Gümüşdağ'ın da ismi geçiyor. 

Gümüşdağ halen Başakşehirspor'da başkanlık görevini ifa ediyor.  

TRABZON'DA ALİ KOÇ'UN ÜZERİNE YÜRÜNDÜ

Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu son müsabakadan önce stadyuma girişte bazı Bordo-Mavili taraftarlar Ali Koç'un üzerine yürümüştü.  

Erdoğan'ın damadı ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonspor'a kamu bankalarından kredi tahsis ettiği ortaya çıkmıştı. 

Dün akşam İstanbul'da Fenerbahçe basketbol takımının maçından önce Sarı-Laciverli taraftarlar, "Damat ne oluyor, A Spor dışarı" sloganları atmıştı. 
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'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

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