Nihat Özdemir krizde: Barcelona her gün 1 milyon euro ceza kesiyor

İspanyol devi Barcelona, dünyaca ünlü stadı Camp Nou’un yenilenmesiyle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle zorda. Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding projeyi yetiştiremeyince Katalan devi büyük kayıp yaşadı.





Sözcü’den Melih Sadıkoğlu’nun haberine göre Barcelona’nın stadının yenilenmesinin ilk etabı, 29 Kasım 2024’te tamamlanacak şekilde planlanmıştı ancak bu tarihe kadar inşaat bitmediği gibi sahaya çim bile döşenmedi.





Türkiye’deki çalışma koşullarına alışık olan Limak Holding, İspanya’nın işçi hakları ve sıkı iş güvenliği standartlarına uyum sağlayamadı.





Bunun sonucunda gecikmeler yaşandı ve her gün için 1 milyon Euro ceza ödemesi gereken Limak’ın toplam ceza miktarı 150 milyon Euro’yu aşmak üzere.





24 SAAT ÇALIŞMA İZNİ ÇIKMADI

İnşaat sürecinde, Belediye Meclisi tarafından işçilere 24 saat çalışma izni verilmedi ve bölge sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda mesai saatleri dışında gürültü yapılmasına müsaade edilmedi.





Limak ise gecikmelerin sebebi olarak teknik sorunları ve yeterli iş gücü sağlayamama durumunu ileri sürdü.





Şirket, cezalardan kaçınmak için çeşitli yollar aramakta ve sorumluluk iddialarını reddetmekte.





BARCELONA BÜYÜK ZARARA UĞRADI

Barcelona, VIP bilet satışından beklediği 100 milyon Euro geliri elde edemediği için finansal kriz yaşamakta.





Bu durum, kulübün Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesine neden oldu ve gelecek sezonda transfer yasağıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.