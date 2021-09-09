Nihat Özdemir ve Şenol Güneş zirvesinden bir sonuç çıkmadı

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline geldi.





Milli takımda son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından bugün kritik bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, bugün Riva'da bir araya gelerek milli takım cephesinde son yaşananları değerlendirdi.





TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılan görüşmede ayrıca deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırıldı.





KRİTİK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMADI





Öte yandan bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.





Önce Amsterdam’da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.





10.00-12.30 ARASI GÖRÜŞTÜLER





Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00’da başladıkları ve 12.30’da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.









ŞENOL GÜNEŞ TESİSLERDEN AYRILDI





Alınan karara ilişkin henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, toplantının sona ermesinin ardından Şenol Güneş'in Riva'daki milli takım tesislerinden ayrıldığı öğrenildi.