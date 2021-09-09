Samanyolu Haber /Spor / Nihat Özdemir ve Şenol Güneş zirvesinden bir sonuç çıkmadı /09 Eylül 2021 18:29

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş zirvesinden bir sonuç çıkmadı

Hollanda karşısında alınan ağır mağlubiyetin yankıları sürüyor. Türk futbolseverler tarafından istifaya davet edilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hitaben kullandığı 'yalvardılar' sözü sebebiyle şimşekleri üzerine çeken Şenol Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Riva'daki zirvenin sona ermesinin ardından Şenol Güneş milli takım tesislerinden ayrıldı. Toplantı sonrasında TFF veya Şenol Güneş cephelerinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bugünkü görüşmeden bir sonuç çıkmadığı ve tarafların yeniden biraraya geleceği kaydedildi.

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A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline geldi.

Milli takımda son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından bugün kritik bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, bugün Riva'da bir araya gelerek milli takım cephesinde son yaşananları değerlendirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılan görüşmede ayrıca deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırıldı.

KRİTİK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan  bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.

Önce Amsterdam’da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.

10.00-12.30 ARASI GÖRÜŞTÜLER

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00’da başladıkları ve 12.30’da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.


ŞENOL GÜNEŞ TESİSLERDEN AYRILDI

Alınan karara ilişkin henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, toplantının sona ermesinin ardından Şenol Güneş'in Riva'daki milli takım tesislerinden ayrıldığı öğrenildi.
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