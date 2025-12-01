Nihat Özdemir'e büyük şok: Erdoğan'la bağlantıları 'tartışmalı' bulundu, havalimanını alamadı

AKP iktidarında kamu ihalelerinin değişmez alıcılarından olan Limak Holding’in, Birleşik Krallık’a açılma hedefleri ‘güvenlik’ engeline takıldı. İngiltere basını Limak’ın, İskoçya’daki Glasgow Prestwick Havalimanı’nı satın alma girişiminin, ulusal güvenlik incelemesi nedeniyle başarısız olduğunu yazdı.





Limak’ın Glasgow’daki havalimanını alma hamlesi, Birleşik Krallık tarafından reddedildi.





Haberde Nihat Özdemir’in kurucusu olduğu Limak Holding için “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la tartışmalı bağlantıları olduğu iddia edilen bir şirket” değerlendirmesi yapıldı.





İngilliz The Sunday Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın golf sahasına yakınlığıyla bilinen, ABD ordusunun yakıt ikmali için kullandığı duraklardan biri olan Glasgow Prestwick Havalimanı’nın kamu mülkiyetinde kalacağını haberleştirdi.





Haberde havalimanının özelleştirme sürecinde favorinin Limak Holding olduğu belirtildikten sonra “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışmalı bağlantıları olduğu iddia edilen bir Türk holdinginin, Britanya havalimanını satın alma hamlesi, Birleşik Krallık’ın ulusal güvenlik incelemesinin ardından başarısızlığa uğradı” değerlendirmesi yapıldı.





AKP VE RUSYA VURGUSU

Haberde Limak’ın neden ‘güvenlik’ engeline takıldığı açıklanmazken şirketin, AKP ve Rusya bağlantılarına yer verilmesi dikkat çekti. The Sunday Times, “Limak, muhalif siyasetçiler tarafından Erdoğan’ın ‘beşli çetesi’nden biri olarak nitelendiriliyor. Şirketin kamu ihalelerini kazanan beş şirketten biri olduğu iddia ediliyor. Ancak şirket sözcüsü, yolsuzluk ya da kayırmacılık iddialarına ilişkin haberleri reddetti” ifadesine yer verdi. İngiliz basını ayrıca Limak’ın geçmişte Rusya’da birçok projeye imza attığını da hatırlatsa da gazeteye konuşan şirket yetkilisinin, “Rusya’daki ortaklıklarımızdan çıktık” dediğini aktardı.





Stadyum projesi de tartışmaların odağında

Havalimanının yanı sıra Limak’ın İngiltere’deki stadyum projesi de olumsuz içerikliklerle İngiliz basınında gündem oluyor. İspanyol devi Barcelona’nın stadyumunu gecikmeli olarak tamamlayan Limak, İngiltere’nin üçüncü liginde mücadele eden Luton Town’a ‘çevre dostu’ bir stadyum yapacağını açıklamıştı. Ancak İngililiz New Civil Engineer dergisine konuşan bir çevre savunucusu “Limak, Türkiye’de doğayı ve ekolojiyi tahrip etti. Şimdi ise Luton’da çevreci bir stadyum yaptığını söyleyerek itibarını temizlemeye çalışıyor” eleştirisinde bulundu.