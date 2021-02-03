Nihat Özdemir'in kayınbiraderi eski Korgeneral İyidil'e 12,5 yıl hapis

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun yargılandığı davada hüküm açıklandı.







Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.





Mahkeme Başkanı Hikmet Erdoğan, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini alacağını açıkladı.





İYİDİL: BERAATİMİ TALEP EDİYORUM





Ardından söz verilen sanık İyidil, 15 Temmuz akşamı yasa dışı faaliyette bulunmadığını, sabah saatlerine kadar devleti ve milleti için darbeye karşı mücadele verdiğini savundu.





Bu durumun tanık ve sanık beyanlarına da yansıdığını belirten İyidil, şöyle devam etti:





"O gece 65 tanık ve zırhlı aracın sokaklara çıkarılmasını, Isparta'daki Harbiyeliler ile Akıncı Üssü'ne götürülen genç teğmenlerin darbeye alet edilmesinin önüne geçtim. Canlı yayına bağlanarak Cumhurbaşkanımızın emrinde olduğumu açıkladım. Yüreği vatan sevgisiyle yoğrulan biri olarak komutanlık görevimi yerine getirdim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum."





Tutuklu sanık Koçyiğit de yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek beraatini istedi.





Tutuksuz Barutcu ise darbe girişimiyle ilgisinin olmadığını, olay gecesi dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın yönlendirmesiyle durum muhakemesi yaptığını söyledi. Suç işlemediğini iddia eden Barutcu, beraatini talep etti.





İYİDİL'E 12 YIL HAPİS





Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Erdoğan hükmü açıkladı.





EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in kayınbiraderi olan Metin İyidil, Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Abdullah Barutcu ile eski tümgeneral Hamza Koçyiğit de 12 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı. Hükümle birlikte tutuksuz yargılanan Barutcu'nun tutuklanması kararlaştırıldı.





NE OLMUŞTU?





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dava açtığı 6 sanıktan İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.





Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatine hükmedilmişti.





İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış ve beraatine hükmetmişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri hukuka uygun bulmuştu.





Hakimler ve Savcılar Kurulunca da Metin İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirilmişti.





Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.





Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu.





Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı.





Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.





Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararları da bozarken, eski tuğgeneral Yanıkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını ise onamıştı.



