Samanyolu Haber /Gündem / Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı /16 Ocak 2020 14:31

Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlunun ve gelinin eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

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Eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim ve Destek Komutanı olan Korgeneral Metin İyidil aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in kayınbiraderi.

odatv'nin haberine göre, eski korgeneral Metin İyidil ile beraber; TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya’nın da gözaltına alındığı belirtildi. 

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15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün akabinde yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan İyidil hakkında istinaf mahkemesi dün beraat ve tahliye kararı vermişti. 

Eski korgeneral İyidil tahliye edildikten saatler sonra tekrar gözaltına alınmıştı.

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