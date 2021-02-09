Samanyolu Haber /Gündem / Nihayet sessizliğini bozdu /09 Şubat 2021 12:15

Nihayet sessizliğini bozdu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararları başta olmak üzere kritik davalarda verdiği kararlar alt mahkemeler tarafından kale alınmıyor. Şu ana kadar sessiz kalmayı tercih eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir." dedi.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 24 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine ve 23 Ocak 2021'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuştu. 

Arslan konuşmasında şunları kaydetti: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. "

"BİZLERİ BİR ARADA TUTAN DEĞERLERİ KORUMA İMKÂNI KALMAZ"

"Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da teminatıdır." diyen Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasanın anlamsız hâle geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkânı kalmayacaktır." dedi.
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