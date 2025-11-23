Nijerya'da 300'den fazla öğrenci ve öğretmen kaçırıldı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da silahlı kişiler 300'den fazla öğrenci ve öğretmeni kaçırdı.



Nijerya'nın batısındaki Niger eyaletinde Cuma sabahı St. Mary's karma okuluna yapılan baskın, aynı hafta içinde komşu Kebbi eyaletinde bir ortaokula yapılan ve 25 kız öğrencinin kaçırıldığı saldırının hemen ardından geldi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Söz konusu olayla ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaşan Hristiyanlar Birliği (CAN) adlı kuruluş, önce 227 kişinin kaçırıldığını bildirdi. Ancak yapılan doğrulama çalışmasının ardından sayı, 303 öğrenci ve 12 öğretmen olarak güncellendi. Kaçırılan öğrenciler 8-18 yaş aralığında iken, St. Mary's okulunun toplam 629 öğrencisinin neredeyse yarısını oluşturuyor.



CAN tarafından bugün yapılan yeni bir açıklamada ise, öğrencilerin bir kısmının kaçarak silahlı kişilerin elinden kurtulduğu bildirildi. Kuruluşun açıklamasında, "Bazı iyi haberler aldık. Elli öğrenci kaçtı ve aileleriyle tekrar bir araya geldi" denildi.



Nijerya hükümeti kaçırılan öğrenci ve öğretmen sayısı hakkında henüz yorum yapmadı. Niger eyaleti valisi Mohammed Umar Bago, istihbarat birimi ve polisin "sayım yaptığını" söyledi. Bago, bazı okulların daha önce kapatıldığını hatırlatarak, eyaletteki tüm okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Komşu eyaletler de tedbir amaçlı tüm okullarını kapattı. Ulusal eğitim bakanlığı, ülke genelinde 47 yatılı ortaokulun kapatılmasını emretti.



Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu, krizle ilgilenmek için Johannesburg'ta bu hafta sonu yapılan G20 zirvesi de dahil olmak üzere katılmayı planladığı tüm uluslararası etkinlikleri iptal etti.



Hristiyan örgütü CAN tarafından paylaşılan bir video kaydında, kimliği açıklanmayan St. Mary's personeli, motosiklet ve araç seslerini duyduktan sonra "kampüsün farklı kapılarında ciddi patlama sesleri" geldiğini ve çocukların ağladığını anlattı. Yerel Katolik piskoposluğuna göre, "saldırganlar neredeyse üç saat boyunca kesintisiz ve agresif şekilde yurtları gezdi."



Çok sayıda güvenlik sorunu

Öte yandan Batı Nijerya'da geçen hafta Salı günü bir kiliseye düzenlenen saldırıda, çevrimiçi yayınlanan ayin sırasında iki kişi öldürüldü, onlarca ibadet edenin de kaçırıldığı bildirildi.



Son yıllarda, silahlı çetelerin kuzeybatı ve orta Nijerya'nın kırsal bölgelerinde binlerce kişiyi fidye amacıyla kaçırdığı çok sayıda vaka gerçekleşti. Bu bölgelerde devletin varlığı oldukça zayıf.



Fidye amacıyla hareket eden çeteler, genellikle güvenliğin zayıf olduğu kırsal okulları hedef alıyor. Bu çetelerin kamp alanları, batıda birkaç eyaleti kapsayan geniş bir ormanlık alana yayılmış durumda. Çetelerin ideolojik bir yönelimi olmasa da, finansal kazanç peşinde olmaları ve kuzeydoğudaki cihatçılarla artan iş birlikleri, yetkililer ve güvenlik analistleri için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor. Şu ana dek son saldırıları üstlenen herhangi bir grup olmadı.



Öte yandan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Leo'dan da, kaçırılan kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısı geldi.



