Samanyolu Haber /Dünya / Nijerya'da bin 500'den fazla Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu /28 Kasım 2021 18:29

Nijerya'da bin 500'den fazla Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram üyesi 14 bin 500'den fazla militanın gönüllü teslim olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Nijerya'da özellikler okul baskınları ve kız çocuklarının kaçırılması ile gündeme gelen Boko Haram üyelerinin teslim olmaya başladığı öne sürüldü. Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, ülkede son zamanlarda terör örgütleriyle mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirterek "Son istatistikler, 14 bin 500'den fazla Boko Haram üyesinin gönüllü teslim olduğunu gösteriyor." dedi.

Ülkede kaydedilen ilerlemenin inkar edilmeyeceğini ifade eden Shehu, artan suç ve güvensizlik karşısında, hükümetin yeni toplum destekli polislik girişimi başlattığını kaydetti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nijerya'da bin 500'den fazla Boko Haram üyesi gönüllü... Sonraki Haber >>

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:31