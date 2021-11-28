Nijerya'da bin 500'den fazla Boko Haram üyesi gönüllü teslim oldu

Nijerya'da özellikler okul baskınları ve kız çocuklarının kaçırılması ile gündeme gelen Boko Haram üyelerinin teslim olmaya başladığı öne sürüldü. Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, ülkede son zamanlarda terör örgütleriyle mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirterek "Son istatistikler, 14 bin 500'den fazla Boko Haram üyesinin gönüllü teslim olduğunu gösteriyor." dedi.







Ülkede kaydedilen ilerlemenin inkar edilmeyeceğini ifade eden Shehu, artan suç ve güvensizlik karşısında, hükümetin yeni toplum destekli polislik girişimi başlattığını kaydetti.





Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.