Samanyolu Haber /Dünya / Nijerya'da büyük felaket! Maden göçtü, az 100 ölü var /28 Eylül 2025 09:47

Nijerya'da büyük felaket! Maden göçtü, az 100 ölü var

Nijerya’nın kuzeybatısında bulunan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük yaşandı. Göçük nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 13 cesede ulaşıldığını ve 15 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Nijerya'da bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi.

Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nijerya'da büyük felaket! Maden göçtü, az 100 ölü var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:01