Nijerya'da her yıl 162 bin çocuk zatürreden ölüyor

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, dünyada zatürrenin en fazla görüldüğü ülke olduğunu belirtti.







Ehanire, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının ortaya çıkmasıyla zatürreye bağlı çocuk ölümlerinin artmaya devam ettiğini söyledi.Ülkede yılda yaklaşık 162 bin çocuğun zatürreden yaşamını yitirdiğini kaydeden Ehanire, bu çocukların çoğunun 5 yaş altında olduğunu ifade etti.





Ehanire, zatürre ve diğer çocuk hastalıklarının azaltılmasına yönelik çabaların artırılması gerektiğini belirtti.



