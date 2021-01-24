Nijerya'da rehin alınan Türk gemisine ilişkin yeni gelişme

Nijerya açıklarında dün akşam saalerinde korsanların saldırısına uğrayan ve 15 Türkiyeli denizcini rehin alındığı Mozart adlı gemi, Türkiye saati ile saat 11'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi.

Türkiye, Gine açıklarında rehin alınan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın bulunması için girişimler başlattı. NTV'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine yapılan baskınla ilgili açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

BÜYÜKELÇİ'DEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Büyükelçi açıklamasında, “Geminin Port-Gentil limanına gemisine demirlenmesini bekliyoruz. Botla gemiye gideceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaygısız “Kaçırılan 15 Türk denizci hakkında elimizde bir bilgi yok” dedi. Öldürülen mürettebatın Azerbaycan vatandaşı olduğu öğrenildi.



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: GEMİ, GENTİL LİMANI'NA DEMİRLEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradığını belirterek, "Gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir." bilgisini verdi.

Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

M/V MOZART gemisinin sahibi Boden Denizcilik açıklama yaptı



Konuyla ilgili gemi şirketi Boden Denizcilik yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Bugün Gine Körfezi’nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler” ifadelerine yer verildi.





Yapılan açıklamada mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı kaydedilirken, “Tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi” denildi.