Nijerya'dan yasak: Türkiye'den gelenlerin ülkeye girişi yasaklandı

Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki vaka artışları üzerine Nijerya bu ülkelerden gelenlere ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurdu.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Nijerya Cumhurbaşkanlığı Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada transit yolcuların bu yasaktan etkilenmeyeceği belirtildi.





Açıklamada "Nijerya'ya başka ülkelerden gelen Covid-19 vakalarının ülkede vakaları artırma riskini azaltmak adına bu önleyici adımlar gerekli görüldü" denildi.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Hindistan 19 milyonu aşan vaka sayısı ile dünya genelinde vaka sayısı en yüksek ikinci ülke, Brezilya 14 milyondan fazla vaka sayısı ile üçüncü sırada yer alırken, Türkiye ise 4,8 milyon vaka sayısı ile beşinci sırada yer alıyor.





Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya‘da şu ana kadar salgında 165 binden fazla vaka tespit edildi ve 2 bin 63 kişi de yaşamını yitirdi.



