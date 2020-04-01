Samanyolu Haber /Gündem / Nijerya'ya meteor mu düştü? /01 Nisan 2020 13:25

Nijerya'ya meteor mu düştü?

Sosyal medyada ortaya çıkan Nijerya'ya meteor düştü paylaşımları kısa sürede viral olurken gerçek ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

SHABER3.COM

Sosyal medyada Nijerya'nın Akure kentinde meteor düştü şeklinde yapılan paylaşımlar kısa sürede viral olurken gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Nijerya'nın Akure kentinde meydana gelen patlamanın meteor düşmesi ile değil patlamanın infilak eden bir kamyon yüzünden meydana geldiği kısa sürede anlaşıldı.

Nijerya'nın Ondo eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul, kilise yıkıldı. Yerel kaynaklar patlamanın meteor düşmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü.Cumartesi sabahı Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul, kilise yıkıldı. Akure Havalimanı'na yakın bir lokasyonda meydana gelen olay, Eleyowo topluluğunun birçok sakinini etkiledi ve bölgedeki bir kiliseyi ve bir okulu tamamen yok etti.


YEREL HALKIN İDDİASI: METEOR DÜŞTÜ
Kilise binasında yaşayan bireylerin yaralandıkları söylenirken bazıları halk tarafından kurtarıldı. Birçoğu olayın bomba patlaması olduğunu söylerken, diğerleri bunun uzaydan dünyayı yıkıcı etkilerle vuran bir meteor parçası olması gerektiğini söyledi.Bölgede oluşan derin çukurun, olayın bir patlama olduğu iddiasını çürüttüğü ileri sürüldü. Bu nedenle olayın bir meteor düşmesi olabileceği iddia edildi.

PATLAYICI TAŞIYAN KAMYON İNFİLAK ETTİ
Olaya ilişkin gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Patlayıcı taşıyan bir kamyon infilak etti ve yerde dev bir oyuk meydana geldi.

Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nijerya'ya meteor mu düştü? Sonraki Haber >>

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:57