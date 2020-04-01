Nijerya'ya meteor mu düştü?

Sosyal medyada Nijerya'nın Akure kentinde meteor düştü şeklinde yapılan paylaşımlar kısa sürede viral olurken gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Nijerya'nın Akure kentinde meydana gelen patlamanın meteor düşmesi ile değil patlamanın infilak eden bir kamyon yüzünden meydana geldiği kısa sürede anlaşıldı.





Nijerya'nın Ondo eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul, kilise yıkıldı. Yerel kaynaklar patlamanın meteor düşmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü.Cumartesi sabahı Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul, kilise yıkıldı. Akure Havalimanı'na yakın bir lokasyonda meydana gelen olay, Eleyowo topluluğunun birçok sakinini etkiledi ve bölgedeki bir kiliseyi ve bir okulu tamamen yok etti.









YEREL HALKIN İDDİASI: METEOR DÜŞTÜ

Kilise binasında yaşayan bireylerin yaralandıkları söylenirken bazıları halk tarafından kurtarıldı. Birçoğu olayın bomba patlaması olduğunu söylerken, diğerleri bunun uzaydan dünyayı yıkıcı etkilerle vuran bir meteor parçası olması gerektiğini söyledi.Bölgede oluşan derin çukurun, olayın bir patlama olduğu iddiasını çürüttüğü ileri sürüldü. Bu nedenle olayın bir meteor düşmesi olabileceği iddia edildi.





PATLAYICI TAŞIYAN KAMYON İNFİLAK ETTİ

Olaya ilişkin gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Patlayıcı taşıyan bir kamyon infilak etti ve yerde dev bir oyuk meydana geldi.





Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu.