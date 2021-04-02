Nike, insan kanından ayakkabılara karşı açtığı davayı kazandı

ABD’li spor giyim markası Nike, ‘Şeytan Ayakkabıları’ nedeniyle New Yorklu Brooklyn sanat kolektifi MSCHF'ye açtığı davayı kazandı.
Federal hakim, açılan davada Nike'ın haklı olduğuna karar verdi ve ilk aşamada sanat kolektifine yasaklama emri çıkardı.
Ancak ilk ürettiği 666 çiftin dışında daha fazla ayakkabı üretmeyeceğini açıklayan MSCHF yetkilileri, bu kararın ne anlama geldiğini henüz net olarak bilmediklerini ifade ediyor.
MSCHF, Nike Air Max 97 model spor ayakkabıyı, tabanına insan kanı doldurarak modifiye etmiş ve rapçi Lil Nas X ile tanıtımını yapmıştı. Kırmızı-siyah renkteki ayakkabılar, Lil Nas X'in yeni şarkısı Montero ile birlikte piyasaya sürülmüştü.
1018 dolara satılan ayakkabılarda, MSCHF sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan 60 santimetre küp insan kanının bulunduğu öğrenilmişti.
Kolektif, üretilen 666 çift ayakkabıdan 665'ini alıcılara kargoladığını açıklamıştı. Nike ise marka hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmış ve satışların durdurulmasını talep etmişti.