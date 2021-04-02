Nike, insan kanından ayakkabılara karşı açtığı davayı kazandı

ABD’li spor giyim markası Nike, ‘Şeytan Ayakkabıları’ nedeniyle New Yorklu Brooklyn sanat kolektifi MSCHF'ye açtığı davayı kazandı.





Federal hakim, açılan davada Nike'ın haklı olduğuna karar verdi ve ilk aşamada sanat kolektifine yasaklama emri çıkardı.





Ancak ilk ürettiği 666 çiftin dışında daha fazla ayakkabı üretmeyeceğini açıklayan MSCHF yetkilileri, bu kararın ne anlama geldiğini henüz net olarak bilmediklerini ifade ediyor.





MSCHF, Nike Air Max 97 model spor ayakkabıyı, tabanına insan kanı doldurarak modifiye etmiş ve rapçi Lil Nas X ile tanıtımını yapmıştı. Kırmızı-siyah renkteki ayakkabılar, Lil Nas X'in yeni şarkısı Montero ile birlikte piyasaya sürülmüştü.



