Samanyolu Haber /Ekonomi / Nike'tan sonra sırada kim var! Global markalar Türkiye'de online satışları durdurabilir! /15 Ağustos 2024 08:35

Nike'tan sonra sırada kim var! Global markalar Türkiye'de online satışları durdurabilir!

Gümrük vergisi düzenlemesiyle Nike, Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurmuştu. Markalar, Türkiye stratejisini gözden geçiriyor. Diğer global markalardan da benzer hamleler gelmesi bekleniyor.

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Yurt dışından yapılan on­line alışverişlere geti­rilen düzenleme sonra­sı, yabancı markalar Türkiye stratejilerini gözden geçirme­ye başladı. İlk hamle ABD mer­kezli spor giyim markası Ni­ke’dan gelirken, sektör profes­yonelleri yeni markalardan da benzer hamleler bekliyor. Uy­gulama her ne kadar yerli fir­maları koruma amacına dönük olsa da tüketici tarafında, içer­de rekabetin azalacağı ve fiyat­ların daha da artacağı endişe­si hakim.

Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı, hızla artan mikro ithalatı kontrol altına almak amacıyla yeni bir düzenleme­ye gitmiş, yurt dışı alışverişle­rinde hem vergi oranları de­ğiştirilmiş hem de hızlı kargo muafiyet bedeli 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Dü­zenleme, son zamanlarda Çinli e-ticaret platformu Temu’dan artan alışverişler nedeniyle ka­muoyunda ‘Temu yasası’ ola­rak adlandırılsa da bu durum diğer firmaları da etkiliyor.

Ye­ni düzenlemeye karşı ilk hamle ABD merkezli spor giyim mar­kası Nike firmasından gelmişti. Marka, geçen hafta Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurup, gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin ka­rarda etkili olduğu ve bu deği­şikliklerin alışveriş deneyimi­ne etkisinin incelendiğini bil­dirmişti.

"MARKALAR İÇİN YENİ KOŞULLAR DOĞDU"

Dünya gazetesinden Nurdoğan A. Ergün'ün haberine göre, İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Ticaret Bakan­lığı’nın mikro ithalatı denetim altına almak amacıyla yaptığı gümrük mevzuatı düzenleme­sinin, özellikle yurt dışından Türkiye’ye ürün gönderen mar­kalar için yeni koşullar doğur­duğuna dikkat çekti.

Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, bu düzenleme­lerin global markaların Tür­kiye stratejileri üzerinde yeni düzenlemelere gideceğini gös­teriyor” dedi. Başka markala­rın da bu tür stratejik hamleler yapabileceği ihtimaline dikkat çeken Özkara, bu dönemde yer­li markalar için fırsat olabilece­ğini de işaret etti.
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