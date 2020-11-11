Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan (80) hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi.





Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağustos ayında düzenlenen iddianamede, Aydan’ın 2018’de sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı şeklinde ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı.





İddianamede Nilüfer Aydan’ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018’de yaptığı 4 paylaşımın cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceğini belirtildi.





Suçlama konusu yapılan paylaşımlardan birinin "İlüzyonlarla gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini biliyor. Darbe değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz sanıyorsun?" mesajı olduğu öğrenildi.