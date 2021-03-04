Samanyolu Haber /Teknoloji / Nintendo Switch 7 inç OLED ekranla yenilenecek /04 Mart 2021 14:18

Nintendo Switch 7 inç OLED ekranla yenilenecek

Nintendo Switch bu yıl içinde yeni bir versiyonla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bloomberg’in haberine göre, bu versiyonda OLED bir panel tercih edilecek. Samsung Display’in üreteceği 7 inç panelin 720p çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Panelin üretiminin haziran ayı itibarıyla başlayacağı söyleniyor.

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Mevcut Switch’te 6.2 inç büyüklüğünde 720p çözünürlüklü LCD ekran bulunuyor. Switch Lite ise 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Elde kullanım modunda pek çok oyun standart çözünürlüğe ulaşmakta zorlanıyor. Bu nedenle Nintendo’nun ekranı büyütürken çözünürlüğü artırmamasına şaşırmamak gerekiyor.

Ancak Bloomberg’in haberinde ilginç bir noktaya da dikkat çekiliyor. Yeni Switch’in televizyona bağlandığında 4K çözünürlük destekleyeceği söyleniyor. Dolayısıyla 720p çözünürlükten vazgeçmeme kararının pil ömrünün korunmasıyla ilgili olması muhtemel görünüyor.

Haberde yeni Nintendo Switch için bir çıkış tarihinden bahsedilmiyor. Ancak Bloomberg’in kaynakları, konsolun aralık ayından önce piyasada olacağını ve üretilen ekran panellerinin de temmuz ayından itibaren fabrikalara gönderileceğini belirtiyor.
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