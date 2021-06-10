Samanyolu Haber /Ekonomi / Nisan ayındaki yıllık işsizlik oranı açıklandı: %13.9 /10 Haziran 2021 10:22

Nisan ayındaki yıllık işsizlik oranı açıklandı: %13.9

TÜİK, Türkiye genelinde Nisan ayı işsizlik oranını yüzde 13,9 olarak açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan ayında, aylık bazda 0.9 puanlık artış ile yüzde 13.9 düzeyine yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişi olarak açıklandı. Genç işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişiye çıktı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi.

İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti. 
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