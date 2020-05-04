Nisan Ayının Enflasyon Şampiyonu: Sarımsak

Yıllık enflasyon yüzde 10,94 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış 12,66 olarak ölçüldü.











Bir önceki aya göre artış ise yüzde 0,85 olarak kayıtlara geçti.





2018 yılı Ekim ayında, 2002 yılından beri en yüksek nokta olan yüzde 25,23 seviyesini gören enflasyon, sonraki aylarda gerileyerek 2019 Ekim’inde yüzde 8,55’e kadar düşmüştü.





418 üründen 270’sinin fiyatı arttı





TÜİK, enflasyondaki değişimi 418 ürün grubu üzerinden takip ediyor. Nisan ayında bu ürünlerden 270’inde fiyat artışı gerçekleşirken, 87’sinde fiyat düşüş göstermiş, 61’inde ise herhangi bir değişim gözlemlenmemiş.





En yüksek artış gösteren on üründen sekizi gıda grubunda yer alıyor.





En yüksek enflasyon yüzde 46,18’le sarımsakta görülürken onu yüzde 37,50’yle kuru soğan, yüzde 31,02’yle patates, yüzde 30,45’le portakal, yüzde 20,16’yla havuç takip ediyor.





12 aylık en yüksek artış gösteren grup alkolü içecekler ve tütün oldu





Nisan ayı itibariyle ürün bazında en yüksek artış gıda grubunda görülse de ana gruplara bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış yüzde 11,28. Ana gruplarda en yüksek artış, yüzde 31,32’yle alkollü içecekler ve tütün grubunda görülüyor. Bu grubu, yüzde 20,34’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,52’yle konut ve yüzde 12,86’yla sağlık grubu izliyor.





Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en düşük gerçekleşmiş olduğu ana gruplarsa sırasıyla yüzde 4,90’la giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91’le eğlence ve kültür ve yüzde 5,54’le ulaştırma oldu.









Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32’yle alkollü içecekler ve tütün, %20,34’le çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52’yle konut oldu.





Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ‘nde(Yİ-ÜFE) ise Nisan ayı enflasyonu yüzde 6,71 oldu. Yİ-ÜFE 12 aylık yüzde 6,71 artış gösterirken bir önceki aya göre artış yüzde 1,28 oldu.





On iki aylık ortalamalara göre, artış yüzde 10,87 olarak ölçüldü.









En yüksek artış elektrikte, en düşük artış su temini ve imalatta





Elektrik, gaz üretimi dağıtımı grubunda artış, yüzde 12,86 olurken, onu 11,16’yla sermaye malı, yüzde 11,02’yle dayanıksız tüketim malı, yüzde 10,40’la dayanıklı tüketim malı, yüzde 7,52’yle ara malı takip etti.





Türk ekonomisinin ana taşıyıcılarından imalattaki artış ise yüzde 6,27 oldu.









En yüksek fiyat artışı tütün sektöründe





Sektörlere bakıldığında en yüksek artış yüzde 34,34’le tütün sektöründe görülüyor. Onu yüzde 23,20’yle metal cevherleri, yüzde 18,67’yle diğer mamul eşyalar, yüzde 15,44’le diğer ulaşım araçları ve 14,61’le içecekler takip ediyor.





İki ürün kaleminde ise azalma var. Bunlar yüzde 39,20’yle ham petrol ve doğalgaz ve yüzde 50,51’le kok ve rafine petrol ürünleri.