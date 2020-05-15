Nisan'da bütçedeki delik 43,2 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe dengesi nisan'da 43,2 milyar TL, faiz dışı denge ise 26,2 milyar TL açık verdi.







Nisan ayında bütçe giderleri 108,4 milyar TL, bütçe gelirleri 65,2 milyar TL olarak açıklandı. Nisan ayında bütçe giderlerini 17 milyar 48 milyon TL faiz harcamaları, 91 milyar 396 milyon TL'sini ise faiz dışı harcamalar oluşturdu.





OCAK-NİSAN DÖNEMİ BÜTÇE AÇIĞI 72,8 MİLYAR LİRA





2020 yılı ocak-nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 393,8 milyar TL, bütçe gelirleri 321 milyar TL ve bütçe açığı 72,8 milyar TL olarak duyuruldu.





Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 338,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 17,5 milyar TL olarak gerçekleşti.





Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı ocak-nisan döneminde 54 milyar 477 milyon TL açık vermişti.





Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 108,4 milyar TL, bütçe gelirleri 65,2 milyar TL ve bütçe açığı 43,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 91,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 26,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.





Merkezi yönetim bütçe giderleri nisan ayı itibarıyla 108 milyar 443 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 17 milyar 48 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 91 milyar 396 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.





2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten nisan ayında 108 milyar 443 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 75 milyar 986 milyon TL harcama yapılmıştır.





Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,9 iken 2020 yılında yüzde 9,9 olmuştur.





Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 oranında artarak 91 milyar 396 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,4 iken 2020 yılında yüzde 9,6 olmuştur. "