Samanyolu Haber /Gündem / Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak /29 Mart 2020 09:11

Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak" dedi.

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fransa, son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya" ifadelerini kullanan Philippe, dünyanın neredeyse yarısının eve kapandığını ve bunun bir ilk olduğunu söyledi.

Philippe, "Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak" dedi.

Ülkede virüsün hızlı şekilde yayıldığını, vaka sayısının her 3-4 günde bir ikiye katlandığını ifade eden Philippe, ölü ve vaka sayısında Fransa'nın İtalya ve İspanya'yı izlediğine dikkati çekti.

Philippe, Covid-19'a karşı önlemlerin zamanında alındığını savundu.

Ülkede salgınla daha etkili şekilde mücadele etmek için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışında tıp fakültelerinden mezun olan doktorlara da başvuracaklarını kaydeden Philippe, ülkenin deniz aşırı topraklarında da salgına ilişkin tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Philippe, salgından olumsuz etkilenen şirketlerin de iflas etmesini önlemek istediklerini belirtti.
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