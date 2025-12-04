Samanyolu Haber /Gündem / Nişantaşı Teksas'a döndü: Çeteler cirit atıyor! /04 Aralık 2025 13:05

Nişantaşı Teksas'a döndü: Çeteler cirit atıyor!

Türkiye'deki çeteleşme faaliyetleri her geçen gün artmaya devam ederken, İstanbul'daki dükkan kurşunlama vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda bir gelinlikçi kurşunlandı. Aynı ilçede yaklaşık bir ay önce de ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez'in işletmesi kurşunlanmıştı.

Sokaklardaki şiddet sarmalının önüne geçilemiyor. İnsanların ekonomik olarak zor durumda olmasını fırsat bilen çeteler, para karşılığı suça sürükledikleri insanları kullanmaktan çekinmiyor.

Halktv'de yer alan habere göre Son yıllarda ise özellikle sipariş üzerine işletme kurşunlama vakaları artış göstermeye başladı. Neredeyse her gün bir yenisinin eklendiği olayların, İstanbul'un gözde ilçelerinde de görülmeye başlaması, tehlikenin boyutunun ne düzeyde olduğunu gözler önüne seriyor.

NİŞANTAŞI'NDA 1 AYDA 2 KURŞUNLAMA OLAYI
İstanbul'un en gözde ilçelerinden olan Nişantaşı'nda, bu sabah saat 07.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla bir gelinlikçiye silahlı saldırı düzenlendi.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın aktardığına göre, işletmeye 8 el ateş açıldı. Saldırı sonucu işletmenin vitrin camında kurşun izleri çıktı.

Aynı bölgede, yaklaşık bir ay önce ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez'e ait Ersan Diamond firması da kurşunlanmıştı.

Yakalanan şüpheli, saldırıyı internetten sipariş aldığını itiraf ederek, “İnternetten kurşunlama sipariş aldım, kimin işyerine ateş ettiğimi bilmiyorum” demişti.
