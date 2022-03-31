Nişantaşı Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı





Nişantaşı Ümiversitesi’nde iki gün önce başlayan kıyım sürüyor. 30’a yakın araştırma görevlisinin ardından dün de 5 kişinin daha görevine son verildi. İşine son verilen beş kişinin işten çıkarılan akademisyenlere alkışlarla destek olması nedeniyle bu muameleye maruz kaldığı ifade edildi. BirGün’e konuşan bir akademisyen 'İşverene hakaret' iddiasıyla akademisyenlerinin görevine son verildiğini söyledi.Akademisyen şunları aktardı: “Üniversiteye geldiğimizde kartlarımız okunmadı. Eşyalarımızı almamıza bile izin vermediler önce. Daha sonra bizi teker teker içeri aldılar. Yanımıza bir güvenlik görevlisi vererek alelacele toplanmamızı istediler. Kod-49’la çıkarıldığımızı öğrendik. Üstümüze yürüyen rektör yardımcısını alkışlarla protestomuza destek veren beş arkadaşımızı da işten çıkardılar.” Vakıf Üniversitesi Dayanışması Meclisi ve Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Nişantaşı Üniversitesi’nin Maslak kampüsü önünde yaşananlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Daha önce mobbing ve ağır çalışma koşulları ile gündeme gelen Nişantaşı Üniversitesi yeni bir rezilliğe daha imza attı. Yirmiye yakın araştırma görevlisi arkadaşımızı tek tek görüşmeye çağırarak kendine arabulucu diyen bir kişinin ikna çalışmaları ile istifaya zorladılar. Arabulucunun teklifini kabul etmeyenler ise tazminatsız bir şekilde işten çıkarma tehdidine maruz kaldı. Durumu protesto eden araştırma görevlilerine hakaret eden rektör yardımcısı Mehmet Ünal ise yapılan hukuksuzluğa bir yenisini daha eklemiş oldu.Vakıf üniversitelerinin özünü açığa çıkaran bu uygulamalar nitelikli bir eğitimin değil kârın ve emek sömürüsünün merkezde olduğu şirket anlayışını göz önüne sermektedir. Bu Nişantaşı Üniversitesi’nin yaptığı ilk hukuksuzluk değildir. Daha önce de topluca tüm araştırma görevlilerini işten çıkaran, onlara tuvalete sırayla gidin diyerek, masalarının boş olduğu anı kollayıp boş masa fotoğraflarını kullanarak mobbing yapan üniversite adeta bir eğitim değil zulüm yuvasına dönüşmüştür. Sonunda işi baskıya ve mobbinge karşı duran akademisyenleri işten çıkarmaya dek vardırmıştır. Çok iyi biliyoruz ki; bugün Nişantaşı Üniversitesi yönetimini asıl korkutan bütün akademisyenlerin ortaya koyduğu birliktelik ve dayanışma tutumudur. Akademinin hala biat etmediği gerçekliğidir.Tek tek çağırdığı araştırma görevlilerini tazminattan mahrum bırakmakla utanmadan tehdit edenler, hakarete varan sözler edenler bunun bir karşılığı olacağını bilmelidirler. Korkup tek tek odaya aldıkları araştırma görevlilerinin ardında yüzlerce akademisyen durmaktadır. Birlikteyiz yan yanayız dayanışıyoruz. Vakıf Üniversitesi Dayanışma Meclisi ve Eğitim Sen olarak tam da bu çürümüşlüğün önünde haykırıyoruz ki Nişantaşı Üniversitesi akademisyenleri yalnız değildir!”Araştırma görevlilerini sebepsizce işten atan Nişantaşı Üniversitesi’nin reklam için milyonlarca liralık harcamalar yaptığı ortaya çıktı. Üniversite projeye 2019-2021 arası projeye yaptığı harcamanın kat kat fazlasını reklam ve tanıtıma harcadı. 10 milyon 787 bin TL’yi reklam ve tanıtım için harcayan üniversite projeye ise 3 milyon 523 bin TL ayırdı. Üniversitenin reklam ve projeye son üç yılda yaptığı harcamalar şöyle: