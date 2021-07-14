Samanyolu Haber /Dünya / Nissan eski CEO'su Japonya'dan kaçışını anlattı: Müzik kutusunda bir buçuk saat /14 Temmuz 2021 11:23

Nissan eski CEO'su Japonya'dan kaçışını anlattı: Müzik kutusunda bir buçuk saat

Bir müzik aleti kutusunda ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn, kaçışın detaylarını ilk kez paylaştı. Ghosn, bir buçuk saat müzik aleti kutusunda kaldığını, bunun kendisine bir buçuk yıl gibi geldiğini söyledi.

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BBC’ye konuşan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn, 2019 yılında Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmıştı.  Brezilya, Lübnan ve Fransa pasaportları bulunan Ghosn, bu zamana kadar kaçışın detaylarını anlatmamıştı.

Japonya’da "görevi kötüye kullanmakla" haksız yere suçlandığını söyleyen Ghosn, Japonya’da bir özel jete binmeden önce havaalanında müzik aleti kutusunda beklediğini söyledi.

Ghosn, “Uçakta 30 dakika kutunun içinde beklemek sanırım hayatımdaki en uzun bekleyişlerden biriydi” dedi. Müzik kutusunda toplam bir buçuk saat geçirdiğini söyleyen Ghosn, bu sürenin kendisine “bir buçuk yıl gibi geldiğini” belirtti.

Japonya’yla tutuklu iadesi anlaşması olmayan Lübnan’a ulaştığı anı da anlatan Ghosn “Güzel yanı, sonunda hikâyemi anlatabilecek olmamdı” dedi.

Japonya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı.  
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