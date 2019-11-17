Nissan yaklaşık 400 bin arabayı geri çağırdı

Japon araba üreticisi Nissan, ABD'de sattığı 394 bin 25 tane arabayı fren hidrolik yağının sızmasına sebep olan ve yangın tehlikesi oluşturan bir arıza sebebiyle geri çağıracağını açıkladı.





T24'te yer alan habere göre Nissan'ın ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi'ne yaptığı başvuruda, sızan hidrolik yağının arabanın iç devrelerine gelebileceği ve dikkate alınmadığı "nadir durumlarda" yangın çıkmasına sebep olabileceği belirtildi. Sıvının iç devrelerde kısa devreye sebep olabildiği belirtilen açıklamada, iç devrelere sıvı temas etmesi durumunda arabanın sürücüye bir uyarı vereceğini belirtti.





ABD basınının aktardığına göre geri çağırılan modeller arasında 2016 ile 2018 yılları arasında üretilen Maxima sedanlar, 2017 ile 2019 yılları arasında üretilen Infiniti QX60'lar, 2015 ile 2018 arasında üretilen Murano ve 2017 ile 2019 arasında üretilen Pathfinder SUV'ler bulunuyor.





Belgelerde arızanın bir yangına veya yaralanmaya sebep olup olmadığı belirtilmiyor.





Başvuruya göre arızaya bir çözüm bulunduğunda bahsi geçen araçların sahipleri arabalarını yetkili servislere götürüp ücretsiz tamir ettirebilecek.