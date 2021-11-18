"Niye böyle tek tek...Yapın kafadan 0 faiz"

Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Madem piyasaları önemsiyen yok, yapın kafadan 0 faiz" diyen Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:







"Direk sıfır yapsanıza faizi.. niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin... Artık o zaman baronlar, lobiler, dış gücler, kiskanan eden vs onlar düsünsün... not:bu bir tavsiye değildir"













Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL kurunun üst üste rekor kırdığı bir dönemde faiz toplantısı gerçekleştirdi, politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.







Merkez Bankasının kararı sonrası dolar 11 TL'yi geçerek yeni bir rekor kırdı.