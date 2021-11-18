Samanyolu Haber /Gündem / "Niye böyle tek tek...Yapın kafadan 0 faiz" /18 Kasım 2021 18:06

"Niye böyle tek tek...Yapın kafadan 0 faiz"

Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından oyuncu Şahan Gökbakar, twitter hesabından paylaşım dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gökbakar, "Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz" dedi.

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Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Madem piyasaları önemsiyen yok, yapın kafadan 0 faiz" diyen Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Direk sıfır yapsanıza faizi.. niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin... Artık o zaman baronlar, lobiler, dış gücler, kiskanan eden vs onlar düsünsün... not:bu bir tavsiye değildir"



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL kurunun üst üste rekor kırdığı bir dönemde faiz toplantısı gerçekleştirdi, politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

Merkez Bankasının kararı sonrası dolar 11 TL'yi geçerek yeni bir rekor kırdı.
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