Nizamiye’nin ulusal futbol turnuvasına Güney Afrika’nın köklü spor kulüpleri katıldı





Nizamiye Koleji’nin geleneksel hale getirdiği Ulusal Futbol Turnuvası bu yıl Johannesburg’un Midrand semtinde bulundan Midrand Lisesi’nin sahalarında gerçekleşti. Sabah 09:00’da başlayan turnuva heyecanlı geçen final maçlarının oynanması ile 18:00’de sona erdi. Dört farklı eyaletten toplam 54 okulun katıldığı müsabakalar, futbol sever öğrenciler için tecrübelerini aktarmak ve ülkenin farklı şehirlerinden gelen öğrencilerle tanışmak için bulunmaz bir fırsata dönüştü.





Nizamiye futbol şölenine katılan Roshnee Spor Kulübü’nden antrenör Muhammed Ali şunları söyledi, “Roshnee Islamic Koleji’nden ve diğer kulüplerden yaklaşık 80 öğrenci ile geldik. Karşılaşmalarda güzel başarılar elde ettik. Roshnee Futbol Kulübü yaklaşık 50 yıllık bir kulüp. Öğrencileri futbola teşvik ediyoruz, çocuklar ve gençler bu sayade kötü alışkanlıklardan geri duruyorlar. Bu turnuvaya 3 yıldır katılıyoruz. Nizamiye’nin futbol organizesi çok güzel devam ediyor.”





Müslümanların yaşadığı Lenasia’dan tunuvaya katılan 78 yıllık Tigers FC Futbol Kulünü’nün antrenörü Shafik Sarang ise, Nizamiye’nin organizesinden şu sözlerle bahsetti, “Bugün 9 yaş üyelerimizle müsabakalara katılıyoruz. Şu ana kadar herşey güzel. Bu çok güzel bir turnuva.”





Nizamiye’nin diğer eyaletlerden takımları getirmesinin çok kayda değer olduğunu ifade eden Sao Paulo Futbol Kulübü baş antrenörü Uwais Nana ise duygularını şöyle ifade etti, “Oyuncularımızın yaşları biraz küçük olsa da şu ana kadar yenilmedik ve iki gol attık. Burada güzel bir tecrübe kazanıyor oyuncularımız. Yarın lig maçlarımız olmasına rağmen buraya geldik ve bu turnuvadan zevk alıyoruz. Bu turnuva çok iyi organize edilmiş. Herşey çok güzel gidiyor. Dürüstçe söylemek gerekirse çok zevk aldık. Nizamiye bu turnuvaları daha sık organize etmeli, işin güzel tarafı ise Cape Town, Durban, Port Elizabeth (PE) gibi diğer şehirlerden de takımların gelmesi. Bu bizim oyuncularımız için büyük bir tecrübe, çok farklı bölgelerden oyunculara karşı hünerlerini sergiliyorlar ve eksikliklerini öğreniyorlar.









12 öğrencisi ile PE şehrinden gelen Nizamiye al-Azhar Koleji antrenörü Hidaayat Abrahams işe takımını şöyle ifade etti, “toplam 12 öğrencimiz ile buraya çok uzak bir şehir olan PE’den geldik. Oyuncularımın bu kadar iyi performans göstereceğini beklemiyordum. Oyuncularımız gerçekten çok zevk aldılar. Bizim takımımız koronavirüsten önceki turnuvada 13 yaş aldı kupayı kazanmıştı.”





Veliler de çocuklarının karşılaşmalarını izlemek için turnuvaya büyük ilgi gösterdiler, bazı veliler ve izleyiciler tribünlerdeki yerlerini alırken, bir çok veli de aileleri ile geniş sahaların etrafında piknik havasında maçları izlediler. Nizamiye Koleji Müdürü Remzi Hasanoğlu dev futbol turnuvasını şu sözlerle anlattı, “Nizamiye Ulusal Futbol Turvası’nı 2017’den beri her yıl organize ediyoruz. Turnuva geleneksel hale geldi, ama ne yazık ki, turnuvayı pandemiden dolayı 2 yıldır ogranize edememiştik. Bu yıl dört farklı yaş grubundan, 54 takım katıldı, 20’den fazla kurum, futbol külübü ve okul bu organizasyonun gerçekleşmesi için biraraya geldi. 600’den fazla öğrenci (futbolcu) şu anda burada gün boyunca ter döktü. Bu tunuvayı yapmamızın asıl amacı çok farklı okullardan, farklı renkten, dinden, kültürden öğrencileri futbol şemsiyesi altından biraraya getirmek, ve fırsat eşitsizliğinin yaşandığı Güney Afrika’da herkese aynı imkanları vererek sporcu ruhuyla mücadele etmelerini sağlamak. Gördüğümüz gibi öğrenciler gerçekten zevk alıyor. Ama bu yıl ki turnuvada biraz hüzünlüyüz. 10 gün önce bir öğrencimizi kaybettik, 3. sınıf öğrencimiz de bu turnuvada top koşturacaktı.”





Futbol turnuvasının hazılıklarını ise Hasanoğlu şöyle detaylandırdı, “Oyuncularla beraber bu kupa yaklaşık 1000 kişinin uğraşısı ve katılımı ile gerçekleşen dev bir turnuva. Biz Nizamiye Kupa Komitesi oluşturduk, turnuvayı profesyonel bir şekilde organize etmek ve geleceğe taşımak için. Hazırlıklar son bir aydır yoğun bir şekilde devam ediyordu. Midrand Lisesi’ne sahalarını açtığı için çok minnettarız. Türk komitesine de çok teşekkür ediyoruz, bu turnuvaya destek verdiler ve bugün kermes düzenleyerek organizenin önemli bir parçası oldular. Nizamiye Kupası’nı daha da büyüteceğiz ve daha fazla okulun katılmasını sağlayacağız. Komşu Güney Afrika ülkelerinden okulları da bu turnuvaya davet etmeyi planlıyoruz. Nizamiye Futbol Turnuvası’nı bir marka yapmak için Güney Afrika Spor ve Eğitim bakanlıkları ile görüşeceğiz ve büyük futbol kulüpleri ile de irtibat halindeyiz. Bugün burada oynayan bazı öğrenciler halihazırda büyük klüplerin üyeleri.”





15 yaş altı müsabakalarda Noordwyk Koleji birinci olurken, Nizamiye Midrand ikinci en başarılı takım oldu. 13 yaş altı karşılaşmalarda Star Pretoria kupayı alırken, Star Bridgetown ikinci geldi. 11 yaş altı turnuvada Midrand Primary School birinci gelirken, Sao Paulo ikinci oldu. 9 yaş altında ise RFC takımı kupayı alırken, Roshnee Islamic School ikinci oldu.



