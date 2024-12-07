Nizamiye'de mezuniyet coşkusu: Güney Afrikanı'nın önemli bürokratları törendeydi

Türkmen Terzi/Johannesburg





Güney Afrika Emniyeti Ulusal Öncelikli Suç Soruşturma Müdürlüğü (Hawks) başkanı olan Korgeneral (Dr./Avukat) Godfrey Lebeya, son sınıf öğrencilerine suçtan kaçınmalarını ve mezuniyet sertifikalarının açtığı fırsatları değerlendirmelerini tavsiye etti. Konuşmasında öğrencilerin dürüst olmalarını, suçtan kaçınmalarını ve bu suçların iş yaşamlarına uzun süreli zararlar verebileceğini vurguladı. "Suç, asla karşılığını vermez," dedi. Ayrıca öğrencilere başkalarına saygı duymalarını ve "Bir aynaya gülümsediğinizde, o da size gülümseyecektir" sözüyle nazik olmanın önemini hatırlattı.





Hawks Başkanı Lebeya, eğitim ve sürekli öğrenmenin önemini de dile getirdi. Öğrencilere mükemmellik için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyleyerek, uyuşturucu kullanımının tehlikelerine de dikkat çekti.





Devlet Başkanlığı Kadın, Gençlik ve Engellilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Bayan Mmapaseka Steve Letsike ise aynı etkinlikte öğrencilere hitap etti. Letsike, dünya çapında önemli figürler olan Steve Jobs, Bill Gates ve Alan Turing gibi isimleri örnek göstererek, öğrencilere genç yaşta büyük yeniliklere imza atabileceklerini anlattı. "Steve Jobs ve Alan Turing gibi isimler, genç yaşlarda büyük adımlar atarak, teknoloji ve bilimin şekillenmesinde önemli rol oynadılar. Gençlik, bu tür devrimci başarılar için en verimli dönemdir," dedi.









Letsike, Güney Afrika'nın gençlerinin teknoloji, bilim ve eğitim alanında yenilikçi fikirlerle toplumun gelişimine katkıda bulunmasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. "Teknoloji dönüm noktalarından geçiyor. Bu, araştırma ve gelişimde sınırları zorlamak için doğru zaman," diye ekledi.





Ayrıca demokrasiye sahip çıkmanın ve küresel dayanışmanın önemine dikkat çeken Letsike, gençlere Filistin gibi haklı davalarda desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. “Güney Afrika, Filistin davasında dayanışma gösterdi, ve siz gençler de adalet için durmalısınız. Bu, vatandaşlar ve toplumsal aktivistler olarak sizin sorumluluğunuzdur," dedi.





Letsike, son olarak 2024 mezunlarını tebrik ederek, kendilerine inanmalarını, sürekli öğrenmeye açık olmalarını ve eğitimlerini, Güney Afrika ve dünya için yeni bir hikaye yazmanın aracı olarak kullanmalarını tavsiye etti. Nizamiye Okulu'nun değerlerine atıfta bulunarak, öğrencilere entelektüel ve toplumsal gelişim konusundaki kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti ve "Nizamiye ruhuyla, öğrenme ve yönetim konusunda mükemmeliyet gösterdiniz," dedi.





Nizamiye Okulu Müdürü Hüseyin Gencel, 2024 yılı mezuniyet yemeğinde yaptığı konuşmada öğrencilere, "Burada sizlere veda ederken, sizlerin direnç ve kararlılıkla bu noktaya geldiğinizi görmek beni gururlandırıyor. Gelecekte zorluklarla karşılaşacaksınız, ancak ne iş yaparsanız yapın, fark yaratın," dedi.





Gencel, dört temel ilkeye vurgu yaptı: "Kim olduğunuzu bilin, hayatınızı sahiplenin, önceliklerinizi belirleyin ve hayat zorlaştığında sebat edin. Başarı, devam etme iradesinde yatıyor."





Nizamiye’nin bayan Başkan Öğrencisi Aaliya Amod, öğretmenlerine teşekkürlerini sunarken, Nizamiye Okulu’nun gelişimlerine nasıl yön verdiğini anlattı. Nizamiye’nin Erkek Başkan öğrencisi Mehboob Ali Syed, 2024 mezunlarına veda ederken, zorluklarla başa çıkma güçlerinden ve gösterdikleri başarıdan övgüyle bahsetti. Rumi'den alıntı yaparak, mezunları geleceğe umutla bakmaya teşvik etti. Mezuniyet sınıfı adına, Mezuniyet Yemeği'ne katılan Başkan Yardımcısına bir hediye sundu.



