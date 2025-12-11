Nobel Barış Ödülü sahibi kayıp Machado'nun gizemi çözüldü: Film gibi kaçış hikayesi

Nobel Barış Ödülü’nün bu yılki sahibi olan Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, uzun süredir süren sessizliğini bozarak Norveç’in başkenti Oslo’ya gitti. Ödül törenine katılamadığı için yerine kızını gönderen Machado, tören sonrası destekçileriyle buluşarak kameralar karşısına geçti.





NEDEN TÖRENE KATILAMADI?

Norveç Nobel Komitesi Başkanı, Machado’nun Oslo’ya geldiğini doğrularken, 58 yaşındaki muhalif liderin yıllardır Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından uygulanan yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle törende bulunamadığını hatırlattı.





Bu nedenle Nobel Barış Ödülü, tören sırasında Machado’nun kızı tarafından teslim alınmıştı.





TARTIŞMALI ÖDÜL MACHADO’YA VERİLMİŞTİ

Komite, uluslararası alanda sıkça tartışma yaratan Nobel Barış Ödülü’nü, Venezuela’da muhalefete öncülük eden ve demokratik haklar için mücadele veren Machado’ya verme kararı almıştı.





ABD Başkanı Donald Trump da bu yıl ödülle ilgilendiğini söyleyerek dikkat çekmişti.





TEKNEYLE KAÇTI, ÖZEL JETLE NORVEÇ’E UÇTU

Batı basınında yer alan haberlere göre Machado’nun Oslo’ya geliş süreci bir kaçış operasyonu niteliği taşıyor.





İddialara göre Machado önce gizlice bir tekneyle Venezuela’dan ayrıldı, Karayipler’deki Curaçao adasına geçti ve buradan özel bir uçakla Norveç’e uçtu.





Kaçışı organize eden özel bir güvenlik ekibinin süreci yönettiği belirtilirken, Beyaz Saray’ın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı açıklandı.