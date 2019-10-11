Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, komşu Eritre ile olan sınır çatışmasını çözmeye yönelik çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.







Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, barış ve uluslararası işbirliği konusundaki çabaları ve özellikle komşu Eritre ile olan sınır çatışmasını çözmedeki kararlı inisiyatifi nedeniyle ödüle layık görüldü. 2019 Nobel Barış Ödülü aynı zamanda Etiyopya'da, Afrika'nın doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki barış ve uzlaşma için çabalayan tüm tarafları takdir ediyor" denildi.





Abiy Ahmed Ali, işbaşına geldiğinde Eritre'yle barış yapmayı vaat etmişti.





Etiyopya ile Eritre arasındaki sınır anlaşmazlığı Eritre’nin 24 Mayıs 1993'te bağımsızlık ilanı sonrasında başladı.





Etiyopya’nın 1998 yılında Badme bölgesine yaptığı askeri operasyon iki ülke arasında kanlı bir savaşın fitilini ateşledi. 1998'de başlayıp iki yıl süren Etiyopya-Eritre savaşında onbinlerce kişi hayatını kaybetti.





2000 yılında Cezayir’de imzalanan barış anlaşmasıyla savaş son bulsa da Badme bölgesinin aidiyeti konusunda somut anlaşma olmadı. 2016 yılına kadar yerel ve kısa zamanlı devam eden çatışmalar 2018 yılı ile beraber yerini müzakere ve diplomasi trafiğine bıraktı. İki ülke liderlerinin 20 yıl sonra ilk defa bir araya gelmesi ile başlayan görüşmeler iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin yolunu açtı.