Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isim belli oldu

Dünyanın hem en prestijli hem de en tartışmaya açık ödüllerinden biri olan Nobel Ödülleri bu yıl sahiplerini buluyor… Tıp, Fizik ve Kimya kategorilerinde Nobel ödülleri sahiplerini bulurken bugün de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isim açıklandı.





Ödül Fransız yazar Annie Ernaux’ya verildi.





Türkçe diline çevrilmiş Yalın Tutku, Babamın Yeri, Boş Dolaplar ve Seneler isimli kitapları bulunuyor.





Bu hafta boyunca Nobel ödülleri sahiplerini bulurken, yarın Nobel Barış Ödülü’nü kazanan kişi açıklanacak. Pazartesi günü ise Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı açıklanacak.

