Samanyolu Haber /Dünya / Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu /04 Ekim 2022 13:41

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar bugün açıklandı.

SHABER3.COM

Dünyanın en prestijli ve tartışma yaratan ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ödülleri bu hafta sahiplerini buluyor… Bugün 2022 Nobel Fizik Ödülü’nün sahipleri açıklandı.

Komite tarafından yapılan açıklamada Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger, 2022 Nobel Fizik Ödülü’nün sahipleri oldu.

Bilim insanları, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi’nden 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 902 bin dolar ödül parası alacak. Aspect, Clauser ve Zeilinger, çapraşık fotonlarla yaptıkları deneyler sebebiyle ödüle layık görüldü.

Dün Nobel Fizik ve Tıp Ödülü’nü İsveçli genetik uzmanı Svante Paabo kazanmıştı. Bu hafta bilimden, edebiyata ve barışa kadar birçok farklı kategoride ödül verilecek. 1901’de dinamitin mucidi Alfred Nobel tarafından verilmeye başlanan ödülleri geçmişte Albert Einstein, Max Planck, Pierre Curie ve Marie Curie gibi isimler almıştı.

Geçen yıl Nobel Fizik Ödülü’nün Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi, Dünya’nın değişen iklimi ve küresel ısınma üzerine yaptıkları çalışmalarla kazanmıştı.
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