Samanyolu Haber /Gündem / Nobel jürisindeki Profesör, Boğaziçi'nden nasıl kovulduğunu anlattı /09 Eylül 2022 10:32

Nobel jürisindeki Profesör, Boğaziçi'nden nasıl kovulduğunu anlattı

Prof. Dr. Alpar Sevgen, Boğaziçi'nden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Problemin kaynağı, dekanlar ve rektörler idari memurlardır" dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi’nden kayyım rektör Naci İnci tarafından uzaklaştırılan Prof. Dr. Alpar Sevgen, kurumda yaşadıklarını anlattı.

Nükleer fizik ve müzik akustiği uzmanı, TÜBİTAK ödülü sahibi, kariyerine Atom Enerjisi Komisyonu'nda, fizikte Nobel adayı belirleme sürecinde ve dünyada çeşitli enstitülerde görevleri sığdıran Sevgen yeni yönetimin kararlarına tepki göstererek, "Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz. Bu şekilde üniversite olmaz. Problemin kaynağı, dekanlar ve rektörler idari memurlardır. Akademik karar alamazlar" dedi.

Fox Tv'ye konuşan Sevgen, "Sadece bana olduğu için konuşuyor değilim. Belki de baştan beri bunları konuştuğumuz için bunlar başımıza geldi" ifadelerini kullandı.
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