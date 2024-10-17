Samanyolu Haber /Gündem / Nobel kazanan Daron Acemoğlu'ndan ilk açıklama: Demokrasi olgusu saldırı altında /17 Ekim 2024 23:35

Nobel kazanan Daron Acemoğlu'ndan ilk açıklama: Demokrasi olgusu saldırı altında

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu bir açıklama yayınladı: Temennim, dünyada demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması...

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nü "kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle" Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verdi. Acemoğlu'ndan Türkiye'de büyük sevinç yaratan başarısı ile ilgili ilk açıklama geldi.  

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Acemoğlu'nun sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı açıklama şöyle:

"Herkese sonsuz teşekkürler

Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.

Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum.

'DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRME ZORLU BİR MÜCADELE'

Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması.

Beni gerek kişisel olarak gerekse mesajlarla ve sosyal medya üzerinden tebrik eden ve iyi dileklerini gönderen herkese minnettarım."


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