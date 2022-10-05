Samanyolu Haber /Dünya / Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu /05 Ekim 2022 13:52

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ödülleri bu hafta sahiplerini buluyor... Bugün Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu.

SHABER3.COM

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin her yıl verdiği Nobel Ödülleri bu yıl sahiplerini buluyor… Tıp ve Kimya kategorisinde ödülün sahipleri dün ve önceki gün açıklanırken bugün de Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi belli oldu.

Bilim insanları Carolyn Bertozzi, Morten Meldal ve Barry Sharpless 2022’de ödülün kazananları oldu. Bilim insanları 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 915 bin dolar) ödülün de sahibi oldu.

Bu Bertozzi, Meldal ve Sharpless’ın “molekülleri bir araya getirirken yaptıkları çalışmalar” ve “çiftdikgen kimyası üzerindeki çalışmalar” sebebiyle ödül verildiği açıklandı. Açıklamayı İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren yaptı.

Ellegren, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nde açıklama yaptı.

Bu hafta pazartesi günü Svante Paabo, Nobel Tıp Ödülü’nü kazanırken, dün de üç bilim insanı Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştü.

Yarın Nobel Edebiyat Ödülü, cuma günü ise Nobel Barış Ödülü sahibini bulacak. Pazartesi günü ise Nobel Ekonomi Ödülü’nün kazananı açıklanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu Sonraki Haber >>

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Almanya nasıl birleşti?

Almanya nasıl birleşti?

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:53