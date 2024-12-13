Samanyolu Haber /Gündem / Nobel ödüllü Daron Acemoğlu: Türkiye çok daha kötü durumda /13 Aralık 2024 19:47

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu: Türkiye çok daha kötü durumda

İstanbul'da düzenlenen konferansta konuşan Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu dünyada önümüzdeki yılları en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu söyledi.

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Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen “İstanbul’da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli’den Ataşehir’e Konferansı” ekonominin ve siyasetin önemli isimlerini bir araya getirdi. Konferansta konuşan Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu dünyada önümüzdeki yılları en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu aktardı. Verimlilik sorununa işaret eden Acemoğlu, "Yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var. Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda" dedi.

Konferans Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansın konuşmacıları arasında Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu’nun yanı sıra ekonomi dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katıldı.

'EN İYİ ÖZETLEYECEK KELİME...'

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri” başlıklı özel oturumda, gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtladı. Acemoğlu, konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Acemoğlu, dünyada önümüzdeki seneleri en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu aktardı.

Acemoğlu, “Belirsiz bir dünya bekliyor. Çünkü hem jeopolitik açıdan hem enflasyon açısından olsun hem de daha önemlisi yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var. Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda. Son 15 sene ama daha da uzun bakarsanız 25-30 yıl içinde bu ekonomilerin üretkenliği düşük. Ürettikleri eski hızında değil. Daha eşitsiz bir dünya yaratıyor. Ücretler büyümüyor. Ücretler büyümediği için gelir dağılımı daha bozuluyor. Bunların hepsi verimlilik ve üretkenlik problemleriyle ilgili” değerlendirmesinde bulundu.
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