Nobel ödüllü ekonomistlerden İsrail’e Gazze mektubu





RESMİ BİLDİRİ ÇAĞRISI

ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine yönelik mektup kaleme aldı.Bu ekonomi profesörleri arasında Daron Acemoğlu, Angus Deaton, Peter Diamond, Esther Duflo, Claudia Goldin, Eric Maskin, Roger Myerson, Edmund Phelps, Christopher Pissarides ve Joseph Stiglitz gibi Nobel ödüllü isimler de yer aldı.Söz konusu mektupta, “Gazze’de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir ‘insani şehir’de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz.” ifadesi kullanıldı.Mektupta, yaygın açlığı derinleştiren her türlü politikanın derhal durdurulması talep edildi.Ayrıca mektupta, yeterli gıda ve tıbbi yardımın yeniden sağlanması, Gazzeli siviller için kamp kurma planlarından kesin bir şekilde vazgeçilmesi, nüfusu sınırlama ile kontrol altına alma yönündeki tüm önerileri iptal eden ve İsrail’in insan hakları ile uluslararası hukuka bağlılığını teyit eden resmi bir bildiri yayımlanması çağrısında bulunuldu.Mektupta, İsrail hükümetinden, insani durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının iyi niyetle aktif olarak sürdürülmesi de talep edildi.Sadece bu şekilde İsrail’in yaygın açlığı önleyebileceği, demokratik yapısını koruyabileceği ve uzun vadeli ekonomik beklentilerini güvence altına alabileceği vurgulanan mektupta, Batılı liderlere de bu politikaların uygulanmasını sağlamak için aktif olarak çalışma çağrısı yapıldı.Mektupta, son haftalarda, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının bölgedeki 2,1 milyonluk nüfusun yaklaşık 3’te 1’inin günlerce yiyeceksiz kaldığı konusunda uyarıda bulunduğuna işaret edilerek, Gazze’de temel gıdaların piyasa fiyatlarının sadece 3 ay öncesine göre 10 kat daha yüksek olduğu belirtildi.Ayrıca yardım adı altında önerilen “insani şehir” ile yüz binlerce Gazze sakininin sınırlı bir bölgeye yerleştirilerek hareket özgürlüğünün ve temel insanlık onurunun ellerinden alınacağı kaydedilen mektupta, “İsrail’in sivilleri, yaşanabilir koşullara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır.” ifadeleri kullanıldı.