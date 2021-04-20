Samanyolu Haber /Gündem / Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı internette iş arıyor /20 Nisan 2021 09:09

Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı internette iş arıyor

Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa, emekli maaşının 6 bin zloti olduğunu ve eşinin ise her ay 7 bin zloti harcadığını belirterek, internette iş aradığını ve iş ilanında 20 bin zloti maaş istediğini kaydetti.

SHABER3.COM

Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı ve ülkede komünizm döneminin ilk bağımsız işçi örgütü Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) lideri olarak 1983 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Lech Walesa, internette iş arıyor.

Walesa, 50 yaş üstü iş arayan kişilere özgü bir internet sitesinde verdiği ilanda iş aradığını belirtti. İlanında kendisinden, 'deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı' şeklinde bahseden Walesa, firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini kaydetti.



''KRALLARLA VE PAPA İLE BİR ARAYA GELDİM'
Yayınladığı ilanda, aile toplantılarında konuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirip, imza verebileceğini de belirten Walesa, "Devlet Başkanlarıyla, Krallarla ve Papa ile bir araya geldim. Polonyalı firmalara ilişkin bilgi ve deneyimimi seve seve aktarabilir ve Polonya ekonomisinin gerçek değerini inşa etmek için Polonyalı firmaların dünya çapındaki promosyonlarına katılabilirim" ifadelerini kullandı.

'PAZARLIĞA AÇIĞIM'
Eski Cumhurbaşkanı, günlük 1-2 saatlik görüşme için minimum 20 bin zloti (yaklaşık 5 bin dolar) istediğini belirtirken, pazarlığa açık olduğunu da ifade etti.

Daha önce Polonya medyasına yaptığı açıklamalarda Walesa, konuşmacı olarak katılacağı dünyanın çeşitli ülkelerindeki toplantıların koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği ve dolayısıyla maddi olarak zor günler geçirdiğini kaydetmişti.

7 ÇOCUĞU VE ÇOK SAYIDA TORUNU VAR
Walesa, emekli maaşının 6 bin zloti olduğunu, eşinin ise aylık 7 bin zloti harcaması olduğunu aktarmıştı. Toplamda 7 çocuğu ve çok sayıda torundan oluşan geniş bir ailesi olduğunu ifade eden eski Cumhurbaşkanı Walesa, onları geçindirmek zorunda olduğunu belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı internette iş arıyor Sonraki Haber >>

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:46:46