Nobel Ödülü'ne zam

Nobel Vakfı'ndan yapılan açıklamada Nobel Ödülü'nün miktarının 1 milyon İsveç Kronu (SEK) artırılarak 10 milyon krona çıkarılacağı belirtildi.

Nobel Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nobel Vakfı Yönetim Kurulu, 2020 Nobel Ödülü’nün ödül kategorisi başına 10 milyon SEK tutarında olacağına karar verdi. Bu, önceki yıllara kıyasla ödül kategorisi başına 1 milyon SEK artış anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.





8’DEN 9 MİLYON SEK’E ÇIKARILMIŞTI





Nobel Akademisi Başkanı Lars Heikensten, akademinin maliyet ve sermayesi arasında bu yıl istikrarlı bir ilişki olduğu için kararı aldıklarını duyurdu.





Heikensten ayrıca, vakfın amacının gelecekte Nobel Ödülü’nün miktarının toplumdaki reel gelir eğilimini takip etmesini sağlamak olduğunu belirtti.





Nobel ödül miktarı 2011’de 10 milyondan 8 milyon SEK’e düşürülmüştü. 2017’de ödül miktarı 8’ milyondan 9 milyon SEK’e çıkarılmıştı.





1 İsveç Kronu, 24 Eylül'de Türkiye saati ile 12:30 itibarıyla 0,85 TL'den satılıyor.