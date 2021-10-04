Samanyolu Haber /Teknoloji / Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu /04 Ekim 2021 20:36

Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Nobel Komitesi 2021 Tıp Ödülü'nün kazananlarını açıkladı. Ödülü, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kazanması beklenirken, "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian'in alması dikkat çekti.

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Komite, Amerikalı fizyolog Julius ve Ermeni asıllı Lübnanlı- Amerikalı moleküler biyolog Patapouitan'ın, ödülü ısı ve temas reseptörlerinin keşiflerinden dolayı kazandıklarını duyurdu.

Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, "ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini" sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu" belirtildi.

Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in ödülü alamaması ise dikkat çekti. Türeci ve Şahin, tarihin gördüğü en büyük pandemilerden olan ve milyonlarca can kaybına neden olmuş koronavirüs salgınının aşısını geliştirmişti.

Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazanmıştı. Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton, "Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü" 2020 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Nobel Tıp Ödülü, 2019'da hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verilmişti.
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