Nobel Tıp Ödülü, ABD ve Japonya'dan üç bilim insanına verildi
06 Ekim 2025 16:08

Nobel Tıp Ödülü, ABD ve Japonya’dan üç bilim insanına verildi

ABD’li ve Japon üç bilim insanı, bağışıklık sistemi üzerine yaptıkları araştırmalarla Nobel Tıp Ödülü’nü kazandı.

SHABER3.COM

ABD’den Mary E. Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japonya’dan Shimon Sakaguchi, bağışıklık sisteminin nasıl dengede tutulduğuna dair araştırmaları nedeniyle Pazartesi günü Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü. Nobel jürisi, üç ismin “periferik bağışıklık toleransı konusundaki keşiflerinden” dolayı onurlandırıldığını açıkladı.

Bilim insanları, bağışıklık sisteminin nasıl dengede tutulduğunu “güvenlik görevlilerini” tanımlayarak ortaya koyan araştırmalarıyla Pazartesi günü Nobel Tıp Ödülü’nü kazandı. Nobel jürisi, bu keşiflerin bağışıklık sisteminin nasıl işlediğini ve neden herkesin ciddi otoimmün hastalıklar geliştirmediğini anlamada belirleyici olduğunu açıkladı.

Osaka’daki İmmünoloji Sınır Araştırma Merkezi profesörü olan Sakaguchi, İsveç yayın kuruluşu Sveriges Radio’ya yaptığı açıklamada, “Benim için bir onur. Aralık ayında Stockholm’e giderek ödülü şahsen almayı dört gözle bekliyorum” dedi. Sakaguchi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ödülün araştırma ve hasta bakımını daha da ileriye taşımasına yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

Nobel Komitesi, ödül haberini iki Amerikalı bilim insanına doğrudan ulaştıramadığını bildirdi. Nobel Meclisi Başkanı Thomas Perlmann, basın toplantısında “Eğer bunu duyuyorsanız, beni arayın” diyerek espri yaptı.

Nobel jürisi, “Otoimmün hastalıkları tedavi etmek veya iyileştirmek, daha etkili kanser tedavileri sağlamak ve kök hücre nakillerinden sonra ciddi komplikasyonları önlemenin umut edildiğini” belirtti.
