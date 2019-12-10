Nobel'e soykırım bulaştı!

2019 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Srebrenitsa Katliamı'na dair sözleri sebebiyle ödüle ve komiteye tepkiler sürüyor.





Türkiye, Arnavutluk ve Hırvatistan Nobel törenine katılmayacak. Türkiye'den ve dünyadan birçok şair ve yazar Nobel komitesinin duyarsızlığını eleştirdi.





Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterdi.







77 yaşındaki yazar Handke Nobel Edebiyat Ödülü'nü bugün alacak. Ancak Handke'nin Bosna kasaplarına verdiği destek ödüle gölge düşürdü.





HIRVATİSTAN VE ARNAVUTLUK DA BOYKOTA KATILDI





Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı'ndan, Avusturyalı yazar Peter Handke'ye tepki olarak Hırvatistan'ın, bugün düzenlenecek Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağı açıklandı.





Bakanlığın resmi Twitten hesabından yapılan açıklamada, "Hırvatistan'ın dış temsilciliği olan Stockholm Büyükelçiliği olarak törene iştirâk etmeyeceğiz. Edebiyat ödülüne layık görülen şahsın doksanlı yıllarda büyük Sırbistan politikası güden Milosevic'i desteklemesi nedeniyle ödül kararının siyasi olduğu kanaatindeyiz." denildi.





Bu arada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, şahsi Twitter hesabında, "Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisi'ne, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.





Türkiye'den ve dünyadan birçok yazar ve şair de hem yazarı hem Nobel'i telin etti.

"DİZİ DİZİ TABUTLARIN RESMİNİ KAPIMI ASTIM"





Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar: Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki ismimin yanındaki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlıyayım. Boşnak kardeşlerimize de Sırpların “Türk” dediklerini ve bu soykırımında Türkleri oldürdüklerini düşündüklerini Batı basınında da okudum. Bunun acısını hâlâ içimde taşırım. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.





Ayşe Kulin: Bosna soykırımının acılarına savaşın hemen ardından yakından şahit olmuş biri olarak, Nobel ödülü benim gözümde tüm saygınlığını yitirmiştir.







Pınar Kür: Ben Nobel ödülünün böyle bir adama verilmesini tasvip etmiyorum.









Slovenyalı düşünür Slavoj Zizek: Handke savaş suçlarının savunucusu bir isim. Günümüzde İsveç’in hali: İsveç zamanımızın gerçek kahramanı Julian Assange’a karakter suikastına tamamen katkı sağlarken, savaş suçlarını savunan bir kişiye Nobel ödülü veriliyor. Bizim tepkimiz şu olmalı: Handke’ye edebiyat ödülü değil Assange’a Nobel Barış Ödülü gitmeli.











Boşnak Amerikalı yazar Aleksandar Hermon: Miloseviç Handke’yi o kadar çok seviyordu ki ona Sırbistan hedeflerine verdiği katkı için ‘Sırp Şovalye Nişanı’ takdim etti. Sırpların işledikleri suçlara yönelik tonlarca belge ortaya çıktıktan sonra bile Handke büyük bir tutkuyla Miloseviç’i savunmaya devam etti. Handke, savaş suçları savunucusudur.





İngiliz romancı Hari Kunzru: Handke, son dönemdeki skandalların ardından yeniden toparlanmaya çalışan Nobel komitesi için oldukça rahatsız edici bir tercih. Harika bir bakışı, şoke edici bir ahlaki körlükle birleştiren bir yazar.







İtalyan La Stampa köşe yazarı Gianni Riotta: Jüri, Handke’nin geçen yüzyılın sonunda savaş suçlusu Miloseviç’e verdiği militan, propagandacı ve kibirli desteği görmezden gelerek ödüle adını veren kişinin (Alfred Nobel) amacına ihanet etti.