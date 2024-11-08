Samanyolu Haber /Gündem / Nobelli Acemoğlu net konuştu: 'Bağımsız yargı olmadan Türkiye ekonomisi düzelmez' /08 Kasım 2024 11:11

Nobelli Acemoğlu net konuştu: 'Bağımsız yargı olmadan Türkiye ekonomisi düzelmez'

Nobel ödüllü ekonomis Daron Acemoğlu'ndan Türk yargısına ve ekonomiye dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Nobel ödüllü MIT Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brand Week kapsamında konuşma yapmak için Türkiye’ye geldi. Fatih Altaylı’ya da konuşan Acemoğlu, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bağımsız yargının ekonomi açısından önmine değinen Acemoğlu, Fatih Altaylı’nın, “Karşımda Nobelli bir ekonomist oturunca tabii ki en önemli soruyu sormam kaçınılmaz. Türk ekonomisinin en önemli sorunu ne?” sorusuna tereddüt etmeden şöyle cevap verdi:

“Bir, yargı. Güvenilir, saygı duyulur bir yargı düzeni kurulması şart. Bu olmadan olmaz. Buna paralel olarak eğitim sistemini elden geçirmek gerek. Rekabete açık, özgür düşünmeye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve yeniden söyleyeyim özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir. Hep kurumlara vurgu yapıyorum. Bu kurumların başında yargı kurumları ve eğitim kurumları gelir. Bu iki kurumu sağlıklı olmayan ülkeler ekonomilerini kalıcı biçimde düzeltemezler.”

Türkiye’de olsam Nobel alamazdım
Daron Acemoğlu, “Aynı eğitim, aynı bilgi düzeyi, aynı Daron olarak Türkiye’de çalışıyor olsaydın Nobel alabilir miydin?” sorusuna ise şöyle cevap veriyor: “Alamazdım. Çünkü Türk Üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz.”

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