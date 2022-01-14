Nöbet dönüşü kazada ölen doktor Rümeysa'nın babası gözaltında işkence görmüş

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Gergerlioğlu, geçtiğimiz Ekim ayında Ankara Şehir Hastanesi’ndeki nöbeti sonrası evine giderken bir araca arkadan çarparak yaşamını yitiren doktor Rümeysa Berin Şen’in tutuklu KHK’lı babası Prof. Dr. Murat Şen’in gözaltındayken işkenceye uğradığına dair avukatından gelen mesajı okudu.







Murat Şen’in kızının cenazesine katılmak için verdiği çabayı anlatan Gergerlioğlu, ellerindeki kelepçenin çözülmediğini, kızını mezarına indirmesine izin verilmediğini, uzun saatler boyunca yemek verilmediğini kaydetti. Gergerlioğlu, Murat Şen’in avukatından gelen mesajı da aktararak, Şen’in gözaltına alındığında polisin işkencesine maruz kaldığını aktardı.





İŞKENCEYE UĞRADI, DOKTOR RAPOR VERMEDİ







Gergerlioğlu, “Yine bakın bir işkence iddiası. Az evvel bahsettiğimiz Doktor Rümeysa Berin Şen’in babası Murat Şen’e gözaltı sırasında emniyet mensupları tarafından gözaltı sırasında işkenceye uğradığını söylüyor. Murat Şen: ‘İşkenceye uğradım, doktor raporu verilsin’ demiş doktor raporu verilmiyor. Avukatı dilekçe vermiş bir hukukçu olarak dilekçeleri işleme alınmamış. Verdikleri dilekçeler takipsizlik almış” ifadelerini kullandı.





Şen’in avukatının “Yılmadan şikayetçi olmaya devam ediyoruz” dediğini aktaran Gergerlioğlu, “Bakın AK Parti iktidarının işkenceye sıfır tolerans dediği bir işkence vakasının başına gelenler. Hiç utanmadan yüzleri kızarmadan, ‘İktidarımızda işkenceye sıfır tolerans.’ Ya hu işte ortada böyle süslü laflar bırakın da benim tek tek binlerce kez ayrı ayrı sorduğum işkence vakalarına cevap verin ya. Bırakın bana uyduruk cevaplar vermeyi” şeklinde konuştu.





YARGI İŞKENCEYİ GÖRMEZDEN GELDİ







Gergerlioğlu, Şen’in avukatından gelen şu mesajları paylaştı: “Gözaltı sırasında işkence yapanlar hakkında şikayetçi olacağını belirten müvekkil, şu anda görevde olan kendi hakimlerinin olduğunu, kendisi hakkında verilebilecek en ağır cezayı verdirteceklerini, nereye başvurursa başvursun sonuç alamayacağını söyleyerek kendisini tehdit etmişler. Nitekim dediklerini yapmışlar, ilk derece mahkemesi kendisi hakkında olmadık delillerle hüküm kurarak 12 yıl hapis cezasına hükmetmiş. Diğer onaylama makamları olan üst derece mahkemeleri de bu cezayı kesinleştirmiştir. Gerekli tüm iç hukuk yolları tüketilmesine rağmen Anayasa Mahkemesi de iç hukuk yolları tüketilmediği bahanesi ile başvuruyu reddetmiş. Başvuru 2018’de Anayasa Mahkemesi komisyonlarında incelemede olmasında rağmen, bu karar İrfan Fidan isimli üye geldikten 3.5 yıl sonra karar çıkartılmış. Burada hak ihlallerinin varlığı kabul edilirse, işkence edildiğinin de kanıtı olacaktı. Ancak bu güç odakları, birbirlerini korumak adına böyle karar vermişlerdir.”





8 Şubat 2018’den beri Kayseri Bünyan Cezaevinde kalan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Şen 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.