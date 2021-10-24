Cezaevindeki akademisyenin doktor kızı, trafik kazasında vefat etti

Ankara Çankaya’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 36 saatlik nöbet sonrası evine dönen Şen, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.



1996 yılında dünyaya gelen Rümeysa Berin Şen, Ankara Şehir Hastanesi’nde Kadın Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak çalışıyordu.













UZUN VE YOĞUN NÖBET SÜRELERİ DOKTORLARIN CANNA MAL OLUYOR



Çarpmanın şiddetiyle hurda haline gelen araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarılan Şen vefat etti.



Tıp fakültesinden yeni mezun olan ve Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) yeni kazanan Rümeysa Şen'in temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın 36 saatlik gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.



Kamyon şoförünün marketten alışveriş yapmak için aracını yol kenarına park ettiği belirtildi.







'HEKİMLERİN SESİNİ DUYUN'



Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesaplarından kazayla ilgili şu mesajı paylaştı: "Genç bir meslektaşımızı kaybettik… Çok üzgün ve kızgınız! Yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir #AsistanHekim arkadaşımızı yitirdik.



Bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Gün aşırı nöbetler ile nöbet sonrası izin olmaksızın insanlık dışı koşullarda çalıştırılan, mobbinge uğrayan, şiddet gören hekimlerin sesini duyun!"



Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ise "Yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir #AsistanHekim arkadaşımızı yitirdik" mesajı yayınladı.





GÖRGÜ TANIĞININ ANLATTIKLARI







Acı olayın görgü tanığı Murat Gümüş adlı vatandaş, 'Ben ilk mudahaleyi yapan kişiyim . kamyonun 4 lu sinyali yanmiyor ve kor bir noktada park halinde duruyor. Biz işe giderken gördük olayı. Herkes izliyor video cekiyor kimse mudahle etmedi kapıyı kırdım.





Damperi kaldrin diyorum şoför yok ortada, kaç kez şoföre seslenmeme rahmen ortalikta yoktu polis gelince cikti ortaya.





Eelimden geleni yaptım fakat merhum kamyonun kasasında koruma demiri olmadığı için altına girdi ve kamyonun kasası suratını parçalamıs.





Ben baktimda son can veriyordu Allah rahmet eylesin. Toplum olarak utanç verici bir durum görüntü çekmek yerine yardim etmemeyi tercih etmek utanç verici'