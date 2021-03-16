Nokia 10 bin kişinin işine son verecek





Nokia , yeniden yapılanmanın maliyet tabanını 2023 sonuna kadar yaklaşık 600 milyon euro düşürmesini bekliyor.





Geçen yıl göreve gelen Nokia'nın Genel Müdürü Pekka Lundmark, şirketi Nordik rakibi Ericsson ile daha iyi rekabet edebilecek hale getirmek adına bir dizi değişikliğe gidiyor.

Firma, işten çıkarmaların yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak maliyetleri düşürmek ve araştırma bölümüne daha fazla yatırım yapmak adına gerçekleştirileceğini belirtti.Tasarrufların yarısının ise 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Ekim ayında Nokia'nın dört iş grubuna sahip olacağı yeni bir stratejiyi duyuran Lundmark, şirketin 5G'de liderliği ele geçirmek için "ne gerekiyorsa yapacağını" söylemişti.Şirketin genel müdürünün perşembe günkü sermaye piyasaları gününde ise uzun vadeli stratejisini sunması, eylem planlarını tartışması ve finansal hedefler koyması bekleniyor.